Умер звезда телепроектов «Вызов» и «Суд» Леонид Кучко

Российский и белорусский актер Леонид Кучко, известный по телепроектам «Вызов» и «Суд», умер на 80-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии.

«Ушел из жизни артист театра Леонид Васильевич Кучко <…> Приносим соболезнования родным и близким. Вечная память», — говорится в сообщении.

Причина смерти Леонида Кучко не уточняется. Церемония прощания с артистом состоялась 16 января в Могилеве, где тот жил в последнее время.

Леонид Васильевич Кучко родился 16 марта 1943 года в городе Борисове. В 1970-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работал в театрах Могилева, Минска, Томска и Новосибирска.

Главной сценой для него стал Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. В него он пришел на работу в 1987 году, а ушел в 2018-м, проработав более 30 лет.

Как уточняет Газета.ру, Леонид Кучко также известен в качестве актера кино и телесериалов. Артист снимался в России, Белоруссии и совместных проектах стран. В его фильмографии значатся такие проекты, как: «Вызов», «Суд», «Детективное агентство», «Человек войны», «Темная ночь», «Иван да Марья» и другие.

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