В школе на севере Москвы начался пожар

В здании московской школы в районе Сокола начался пожар. Источник сообщил, что возгорание произошло в туалете на третьем этаже учебного заведения. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места ЧП.

Предварительно, причиной происшествия послужил удар неизвестных по электросушилке в уборной. На видео, предоставленном источником, видно, что на месте пожара было зафиксировано открытое возгорание, а из помещения шли клубы плотного дыма.

На месте продолжают работу несколько пожарных машин. Учащихся своевременно вывели из здания школы, о пострадавших не сообщается. Причины и детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном Электрогорске школьник скончался после затяжки электронной сигареты. После использования курительного устройства подросток почувствовал себя плохо и умер до приезда скорой помощи.