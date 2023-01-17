В школе на севере Москвы начался пожар

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 44

Учащихся и сотрудников школы своевременно успели вывести из горящего здания.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В здании московской школы в районе Сокола начался пожар. Источник сообщил, что возгорание произошло в туалете на третьем этаже учебного заведения. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места ЧП.

Предварительно, причиной происшествия послужил удар неизвестных по электросушилке в уборной. На видео, предоставленном источником, видно, что на месте пожара было зафиксировано открытое возгорание, а из помещения шли клубы плотного дыма.

На месте продолжают работу несколько пожарных машин. Учащихся своевременно вывели из здания школы, о пострадавших не сообщается. Причины и детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном Электрогорске школьник скончался после затяжки электронной сигареты. После использования курительного устройства подросток почувствовал себя плохо и умер до приезда скорой помощи.

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