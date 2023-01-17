Путин обсудил энергетическое сотрудничество с президентом Туркмении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Лидеры двух стран ранее решили наращивать товарооборот.

Путин обсудил энергетическое сотрудничество с президентом Туркмении

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым состоялся телефонный разговор. Основным вопросом дистанционных переговоров стало обсуждение сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — прокомментировали в Кремле.

Ранее российский лидер отмечал, что РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана. По его словам, совместная работа Москвы и Ашхабада существует не только на бумагах, но и реализуется в жизни. Путин добавлял, что Россия заинтересована в увеличении товарооборота в Туркмении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин во время съезда стран СНГ обозначил связующее звено альянса.

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