Путин обсудил энергетическое сотрудничество с президентом Туркмении

Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым состоялся телефонный разговор. Основным вопросом дистанционных переговоров стало обсуждение сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — прокомментировали в Кремле.

Ранее российский лидер отмечал, что РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана. По его словам, совместная работа Москвы и Ашхабада существует не только на бумагах, но и реализуется в жизни. Путин добавлял, что Россия заинтересована в увеличении товарооборота в Туркмении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин во время съезда стран СНГ обозначил связующее звено альянса.