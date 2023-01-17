Это не аллергия на холод: о каких болезнях говорит кожный зуд и крапивница

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 64

Аллерголог Нуртазина назвала сыпь на коже одним из признаков волчанки и артрита

Это не аллергия на холод: о каких болезнях говорит кожный зуд и крапивница

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Годами люди не обращают внимание на проблему, пока в организме не дремлет серьезный недуг.

Зуд, краснота, сухость кожи — эти симптомы могут беспокоить человека при каждом соприкосновении с холодным воздухом или ледяной водой. Многие принимают их за аллергию, на самом деле такая реакция кожи может сигнализировать о других проблемах со здоровьем.

«Так могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания — волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия», — пояснила изданию Газета.ру заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

Кроме того, добавила она, реагировать на холод таким образом могут вирусные гепатиты А, В и С, похожая картина и в случае с паразитарными заболеваниями. Поэтому самолечение — не лучшее решение проблемы, сначала важно посоветоваться с врачом, рекомендует эксперт.

Вместе с тем, пояснила она, отличить аллергию от других заболеваний можно по одному важному признаку. Кожные высыпания в виде крапивницы и отеки у человека проходят, как только он окажется в тепле. При других заболеваниях этого не происходит.

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