Путин поручил кабмину увеличить зарплаты россиян и сделать занятость полной

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству работать над ростом зарплат россиян и добиваться перевода людей на полную занятость с частичной. Об этом он заявил во время совещание с членами кабмина по экономическим вопросам.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей. <…> Нужно стимулировать занятость и рост зарплат, реальных зарплат», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин добавил, что в некоторых регионах страны и отраслях сохраняются проблемы с неполной занятостью, а также низким уровнем оплаты труда. По его словам, правительство может решить обе эти проблемы.

«Вы знаете, что показало наибольшее падение — это автопром и некоторые другие отрасли. Правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть», — отметил президент.

Ситуацию в экономике президент, в целом, оценил положительно. Так, по итогам 2022 года ВВП страны сократился лишь на 2,5%. Тогда как предрекали падение и на 10%, и 15%, и 20%. Уже во втором квартале 2023-го инфляция может спуститься ниже целевой установки Центробанка РФ в 4%.

Несмотря на эмбарго Европы на российскую нефть и другие санкции, ее добыча увеличилась на 2% — до 535 миллионов тонн. А высокие цены на газ привели к тому, что российские добытчики получили хорошую прибыль и заплатили больше налогов в бюджет страны.

Сегодня 5-tv.ru также сообщал, что Владимир Путин обсудил энергетическое сотрудничество с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.