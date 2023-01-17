Житель Мариуполя рассказал о расстреле азовцами* покидающих город людей: «Бежали недолго»

После освобождения в разрушенном городе обнаружили более трех тысяч тел мирных жителей.

Националисты из формирования «Азов»* расстреляли около 35 мирных жителей Мариуполя, которые пытались выйти из города во время боев. Об этом сообщил местный житель Сергей Вороно.

«Из соседнего дома вышли люди, человек 30-35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — цитирует очевидца ТАСС.

Мужчина добавил, что на протяжении боевых действий постоянно находился в Мариуполе и за это время украинские боевики ни разу не объявляли об эвакуации мирного населения. Боле того, они уничтожали тех, кто пытался покинуть город на свой страх и риск.

В конце декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об обнаружении более трех тысяч тел убитых мирных жителей после освобождения Мариуполя. Он отметил, что боевики Нацгвардии Украины препятствовали эвакуации мирных жителей из города, в то время как российская сторона создавала гуманитарные коридоры. Оказываясь в оккупации, жители Мариуполя становились живыми мишенями украинский карателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший участник группировки «Азов»* Иван Кузнецов признался в убийстве раненого российского солдата.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.