Дезертир из «Азова»* признался в убийстве раненого солдата ВС РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 82

Бывший участник националистической группировки Азов* рассказал, как убил раненого солдата РФ в Мариуполе

Дезертир из «Азова»* признался в убийстве раненого солдата ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Специальная военная операция России

У совершенных боевиками преступлений нет срока давности, но кто-то решил поменять свою позицию.

В убийстве раненого российского солдата признался бывший участник группировки «Азов»* Иван Кузнецов. С его слов, сначала его сторонник, националист с фамилией Позняков стрелял по двум российским бойцам, затем боевики решили, что военные ликвидированы, но позже экс-азовец увидел, что солдат двигается и открыл огонь.

«Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил», — приводит его слова РИА Новости.

Перед этим, покинувший «Азов» Иван Кузнецов показал, как националисты пользовались жилыми домами с мирным населением в Мариуполе, занимая в них позиции.

В конце октября Следственный комитет России установил ряд командиров националистической группировки «Азова», причастных к преступлениям против мирных граждан. Среди них, в частности, Николай Кузьменко, который в феврале–марте 2022 года руководил обстрелом Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, украинский генерал-лейтенант «Азова» Павлюк приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных, как живой щит.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите людей от неонацистов. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США.

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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