СК: в освобожденном Мариуполе нашли более более трех тысяч убитых мирных жителей
Уголовные дела по факту военных преступлений возбуждены в отношении украинских военачальников.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Следственный комитет России сообщил об обнаружении более трех тысяч тел убитых мирных жителей после освобождения Мариуполя. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал 30 декабря во время совещания оперативного штаба по расследованию преступлений, которые украинские военные совершили в отношении мирного населения и российских солдат.
«В апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более тех тысяч», — рассказал представитель государственного органа.
По словам Бастрыкина, бойцы Нацгвардии Украины создавали препятствия эвакуации мирных жителей из города во время организации российской стороной гуманитарных коридоров.
Оказываясь в оккупации, жители Мариуполя становились живыми мишенями украинский карателей. Военные пользовались разным видом оружия чтобы убивать людей, перемещавшихся в поиске пищи. Правоохранительные органы предложили создать ДНК-базу покойных мариупольцев из-за трудностей с установлением личностей.
Председатель СК также рассказ о возбуждении уголовного дела в отношении украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по факту военных преступлений в городе. Уголовные дела также будут возбуждены в отношении генерал-лейтентов Павлюка, Содоля и Лебедя, также командира 12-бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальный гвардии Украины полковника Шлеги.
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