Хирург или косметолог? Алла Довлатова показала свое лицо после процедур

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Алла Довлатова показала подписчикам снимки после посещения косметолога

Хирург или косметолог? Алла Довлатова показала свое лицо после процедур

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фанаты знаменитости очень сомневаются, что она никогда не делала пластических операций.

Российская радиоведущая Алла Довлатова похвасталась снимком своего лица после посещения косметолога.

Знаменитость выложила серию фото «до и после», на которых ее лицо запечатлено крупным планом перед косметической процедурой и после нее. Фанаты звезды заметили отличную работу эксперта: овал лица Довлатовой стал более четким и ушли морщины.

Однако многие пользователи засомневались в том, что это была простая работа косметолога. Некоторые предположили, что радиоведущей могли вживить нити, а это уже работа пластического хирурга. Фото можно посмотреть на сайте «Вокруг.тв».

На просьбы своих подписчиков рассказать правду, 48-летняя ведущая не ответила.

Кстати, она уже не раз рассказывала, что посещает косметолога регулярно, дабы сохранить молодость. Кто знает, может ежедневное посещение косметолога и вправду может творить чудеса?

Недавно Алла Довлатова призналась, что за три недели похудела на семь килограммов. По ее рассказам, она обратилась к диетологу, отказалась от углеводов и ела семгу, яйца, козий сыр и сало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Довлатова похудела при помощи самой необычной диеты.

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