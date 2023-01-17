На МКАД загорелись два автомобиля — видео с места происшествия

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Две машины загорелись в результате ДТП на 101-м километре МКАД

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники ДПС сразу перекрыли несколько полос, сейчас движение затруднено.

Серьезное происшествие произошло сегодня, 17 января, в Москве: на 101-м километре МКАД жестко столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает источник специально для 5-tv.ru.

На данный момент известно, что легковая машина врезалась в «Газель». В районе ДТП перекрыли две полосы, так как у «Газели» предположительно взорвался баллон с газом, после чего загорелись обе машины.

Сейчас на месте работают оперативные службы города, однако информация о пострадавших пока не поступала.

Движение в районе происшествия затруднено, водителям лучше искать пути объезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жуткое лобовое ДТП произошло в Татарстане.

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