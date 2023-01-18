Московские врачи борются на зрение ребенка, раненого взрывом старой петарды

Подростковое любопытство сыграло злую шутку с компанией московских школьников.

Они нашли во дворе остатки фейерверка, который кто-то уже запускал на новый год. И решили проверить, что будет, если его снова поджечь.

Тот неожиданно начал разрываться. Итог оказался печальным для 13-летнего мальчика, который не успел отбежать.

Один из зарядов попал в лицо, его увезли в больницу. Врачи теперь пытаются сделать всё возможное, чтобы ребенок не ослеп на один глаз.

Этим происшествием занялась прокуратура.