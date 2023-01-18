Минюст США не станет привлекать ФБР к делу о секретных документах Байдена

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

WSJ: Минюст США решил не привлекать ФБР к делу о секретных документах в доме Байдена

Минюст США не станет привлекать ФБР к делу о секретных документах Байдена

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Решение продиктовано нежеланием усложнять следующие этапы расследования.

Минюст США решил не привлекать ФБР к делу о найденных у президента страны Джо Байдена секретных документах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что решение было продиктовано нежеланием усложнять следующие этапы расследования. Также говорится, что адвокаты Байдена активно сотрудничают со следствием и передают ему все новые найденные документы.

По данным издания, стороны договорились, что личные поверенные президента США будут осматривать его дома и уведомлять Минюст, как только обнаружат «потенциально секретные документы».

В статье подчеркивается, что именно активное сотрудничество людей Байдена со следствием до сих пор позволяет им избегать более агрессивных действий со стороны правоохранительных органов.

На днях стало известно, что в США хотят привлечь Байдена к ответственности за кражу секретных документов. Об их обнаружении в офисе американского лидера стало известно 9 января. Речь идет о десяти материалах, в том числе данных разведки об Украине, Иране и Великобритании.

О ситуации известили национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать находку, и пока осматривали офис, нашли еще партию секретных данных. Сам президент позднее заявил, что понятия не имел о произошедшем. Байден сильно удивился находке, и сказал, что ничего не знает о секретных документах в своем офисе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в частной резиденции Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Делавэр юристы нашли новые документы с грифом «секретно». Один из них находился в комнате, примыкающей к гаражу.

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