В Москве произошел пожар на территории храма Иоанна Кронштадтского

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Погибших не было, но один человек пострадал от огня.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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На севере Москвы загорелось деревянное здание возле Храма Иоанна Кронштадтского. В нем располагается приходская школа. Огонь вырывался из окон верхних этажей.

Но спасатели сумели быстро потушить пламя, не дали ему охватить все здание и перекинуться на храм. В результате пострадал один человек. По нашей информации, это работник школы.

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