В Москве произошел пожар на территории храма Иоанна Кронштадтского

На севере Москвы загорелось деревянное здание возле Храма Иоанна Кронштадтского. В нем располагается приходская школа. Огонь вырывался из окон верхних этажей.

Но спасатели сумели быстро потушить пламя, не дали ему охватить все здание и перекинуться на храм. В результате пострадал один человек. По нашей информации, это работник школы.