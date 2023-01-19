В Москве произошел пожар на территории храма Иоанна Кронштадтского
Погибших не было, но один человек пострадал от огня.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
На севере Москвы загорелось деревянное здание возле Храма Иоанна Кронштадтского. В нем располагается приходская школа. Огонь вырывался из окон верхних этажей.
Но спасатели сумели быстро потушить пламя, не дали ему охватить все здание и перекинуться на храм. В результате пострадал один человек. По нашей информации, это работник школы.
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