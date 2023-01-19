Как получить иностранную валюту наличными: советы и лайфхаки

|
Рита Миронова
Рита Миронова 67

Россиянам рассказали, что нужно знать при покупке наличных долларов и евро

Как получить иностранную валюту наличными: советы и лайфхаки

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Читайте нас в: Дзен Новости

Покупка долларов и евро превращается в настоящий квест, причем не совсем увлекательный. Однако есть несколько способов, которые упростят эту процедуру.

Ввозить новые доллары и евро в Россию по официальным каналам запрещено США и Евросоюзом в прошлом году. Приобрести можно только купюры, оставшиеся в банках, но деньги распределены очень неравномерно.

Корреспонденты «Российской газеты» узнали, что в отделении одного из банков ТОП-10 в кассе было только 200 евро, а долларов не оказалось вообще.

«Заказать деньги тоже было невозможно. По словам кассира, гарантий, что деньги будут, нет — разве что кто-то сдаст валюту. В ответ на вопрос, как набрать нужную сумму в долларах, предложили обзванивать отделения и пытаться найти деньги не с утра, а днем», — пишет газета.

Для покупки крупной суммы иностранной валюты нужен паспорт. И будьте готовы, что курс обмена в кассах банков будет отличать от биржевого. В Москве эта разница может быть совсем незаметной, а в регионах более значительной.

Есть и безналичные варианты для командировок и путешествий. При безналичной покупке валюты курс выгоднее, чем в обменнике. Для покупки нужен брокерский счет. К слову, снять купленную валюту нельзя.

Третий вариант — платежные системы. В этом случае можно не брать валюту, а на месте сделать себе перевод и получить деньги в почтовом отделении. Сделать это можно в Турции, Грузии, Таиланде и Китае.

Ранее 5-tv.ru перечислял прибыльные варианты вложений в 2023 году.

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции
12:50
Водитель погиб на месте: кадры страшного массового ДТП на МКАД
12:42
Названа причина смерти режиссера Николая Досталя
12:35
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский
12:28
МИД РФ отреагировал на требования Еврейского конгресса к Лаврову
12:20
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023