«Опытный»: коллега Богомолова высказался о сексуальных провокациях в его спектаклях

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Директор «Новой оперы» Гетьман: в спектакле Богомолова не будет сексуальных провокаций

«Опытный»: коллега Богомолова высказался о сексуальных провокациях в его спектаклях

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Знаменитый постановщик славится яркими и громкими идеями. Станет ли он переходить грань?

Режиссер Константин Богомолов - очень талантливый и опытный профессионал. Он не будет идти против закона в своих постановках. Такое мнение выразил директор «Новой оперы» Антон Гетьман в беседе с «Известиями».

Так он ответил на вопрос журналиста про игнорирование закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Известно, что постановщик часто создает провокационный контент. В начале апреля выйдет новый проект — «Летучий голландец» Рихарда Вагнера, где режиссер как раз Константин Богомолов. Вдруг очередная премьера обернется новым скандалом?

«Концепция постановки была представлена в декабре. Я ездил в Пермь, мы принимали макет и слушали подробное изложение замысла. Ничего такого, что бы меня озадачило, я там не обнаружил», — отметил Гетьман.

По словам руководителя «Новой оперы», в новом спектакле он не увидел подозрительных вещей, которые могли бы заинтересовать представителей правоохранительных органов.

«Константин — опытный профессионал, сам руководит театром. Не думаю, что он будет заниматься подобными провокациями», — объяснил директор.

При этом Гетьман не согласен с тем, что Богомолов основывается на провокационных идеях в спектаклях. По мнению руководителя, режиссер добился больших высот в карьере благодаря таланту, а не острым темам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Богомолов закрыл тему своего отъезда из России.

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