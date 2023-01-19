Разбитый портрет и выгоревшие цветы: что происходит с могилой Элины Быстрицкой

Разбитый портрет Элины Быстрицкой и грязные выгоревшие цветы украшают могилу великой актрисы. Сравнивая с могилами Дмитрия Хворостовского, Михаила Горбачева и Владимира Жириновского, которые расположены неподалеку и ухожены, становится понятно, что к актрисе никто не приходит. Фото с захоронения опубликовало издание dni.ru.

Родных у актрисы нет, а театру, которому она служила с 1959 года, видимо, не до мертвых.

В июле 2020-го на могиле Быстрицкой появился красивый памятник. Вначале это был серый гранитный камень с ее именем и двумя датами. Позже к ней добавилась беломраморная скульптура — актриса с театральной маской в руках.

Этот памятник заказала и утвердила сама актриса и частично оплатила работу скульптора Фридриха Согояна. Артистка хотела, чтобы монумент стоял у входа в центр духовного и физического развития женщин на Цветном бульваре. Но его так и не открыли и памятник оказался ненужным. Позже Элина Авраамовна решила, что этот монумент будет установлен на ее могиле.

Ранее 5-tv.ru писал, какие воспоминания мучили Быстрицкую до самой смерти.