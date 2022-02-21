До смерти красивы: ТОП-5 актрис, сохранивших блестящую внешность без операций

В XXI веке актрисы в возрасте часто прибегают к услугам пластического хирурга. В погоне за молодостью некоторые становятся неузнаваемыми. Например, Вера Алентова рассказывала, как лишилась привычного облика из-за ошибки хирурга. Некоторые актрисы, напротив, стараются «стареть красиво» и отказываются от услуг пластической хирургии. 5-tv.ru рассказывает, кто из звезд советского кино до смерти хранил естественную красоту.

Элина Быстрицкая

Кадр из к/ф "Тихий Дон" (1957); www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Элину Авраамовну считали одной из самых красивых актрис СССР. Ее строгую красоту и природную стать отметили в фильме «Тихий Дон», где актриса сыграла Аксинью.

Чтобы сохранить эффектную внешность, Быстрицкая ухаживала за собой смолоду. Актриса с 30 лет надевала на ночь эластичную повязку вокруг лица, чтобы кожа не обвисала. В 1976-м Элина Авраамовна бросила курить, отказалась от алкоголя и питалась по специальной системе питания, которую разработал диетолог. Актриса не ела острую, жареную и соленую пищу.

Инна Макарова

РИА Новости / РИА Новости; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда фильма «Молодая гвардия» чудом сохранила природную красоту. В отличие от коллег, Инна Владимировна никогда не сидела на диетах. У актрисы был хороший обмен веществ, поэтому она не поправлялась. А исправлять что-то во внешности Макаровой не разрешал муж. Супруг звезды Михаил Перельман был известным хирургом — когда-то он спас жизнь будущей жене и избавил ее от камней в почках. Перельман ответственно относился к здоровью супруги, поэтому запретил ей пользоваться услугами пластического хирурга.

Зинаида Кириенко

ТАСС / Прокофьев Вячеслав, /ИТАР-ТАСС

Актриса, известная по роли Натальи в фильме «Тихий Дон», соперничала с Быстрицкой за звание самой красивой актрисы СССР. Зинаида Михайловна и в преклонном возрасте оставалась одной из самых привлекательных женщин в кино. Многие подозревали, что Кириенко легла под нож пластического хирурга в погоне за молодостью. Но близкий друг актрисы, член Союза кинематографистов РФ, Евгений Герасимов опроверг домыслы.

«Она не делала никаких косметических процедур, как многие актрисы», — утверждает Герасимов.

При жизни Кириенко иронизировала над слухами об уколах. Актриса рассказывала, что даже врачи удивлялись ее красоте. Однажды на обследовании Кириенко узнала, что ее организм на 20 лет моложе возраста в паспортных данных! Говоря о секретах красоты, актриса заявляла: ест все, что нравится, но никогда не переедает. А еще любит попариться в бане.

Клара Лучко

ТАСС / ИТАР-ТАСС,/Вайль Григорий

Звезда фильма «Возвращение Будулая» работала до последних лет. Коллеги актрисы удивлялись красоте Клары Степановны и предлагали ей роли 50-летних женщин, когда актриса праздновала 70-летний юбилей. Зрители предполагали, что кинодива сделала лифтинг шеи и зоны декольте. Но Лучко говорила, что никогда не сидела на диетах и не обращалась к косметологам — не было времени. Родственники артистки уверены, что природная красота передалась Кларе Степановне генетически. Отец Клары, Степан, был подтянутым, а на лице не было ни одной морщинки.

Надежда Румянцева

ТАСС / Белоусов Виталий, /Байль Г.

Надежда Румянцева всегда выглядела младше своих лет. Этому способствовали невысокий рост и миниатюрная фигура актрисы. В «Девчатах» Румянцева снималась, когда ей было 30 лет! Когда актриса вышла замуж за дипломата, то перестала сниматься в кино. Румянцева занималась йогой, дыхательной гимнастикой и следила за собственным весом. Уже в зрелом возрасте актриса много времени проводила саду и огороде, где трудилась над цветами дни напролет.

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