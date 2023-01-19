Будущее уже наступило: под Воронежем произошло ДТП с беспилотником

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В Воронежской области беспилотник протаранил лобовое стекло грузовика

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Еще недавно подобные происшествия казались фантастикой, но сегодня «восстание машин» произошло.

В Воронежской области ищут виновников дорожно-авиационного происшествия. На трассе «Дон» в грузовик врезался беспилотник.

Летательный аппарат на большой скорости ударился в лобовое стекло, разбив его вдребезги. Водитель получил порезы лица и рук. И недобрым словом помянул тех, кто запустил квадрокоптер.

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Будущее уже наступило: под Воронежем произошло ДТП с беспилотником

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