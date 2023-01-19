Стало известно, когда и где состоится отпевание и похороны Бэллы Курковой

Знаменитая журналистка скончалась на 88-м году жизни.

Отпевание советской и российской журналистки, бывшего руководителя Пятого канала, заслуженного работника культуры РСФСР Бэллы Курковой состоится в Преображенском храме Санкт-Петербурга в понедельник 23 января в 12:00 по московскому времени. Как стало известно 5-tv.ru, после этого пройдут похороны знаменитости, они состоятся на Смоленском кладбище.

Сегодня стало известно, что Бэлла Алексеевна скончалась в ночь на четверг в северной столице России. Ей было 87 лет. По словам президента ГТРК «Санкт-Петербург» Виталия Волкова, она была потрясающим, активным, серьезным и неравнодушным человеком. Именно Куркова, по сути, стала создателем современного российского телевидения, считает Волков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Бэллы Алексеевны. Также о сожалении по поводу трагедии заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Бэлла Алексеевна Куркова — легенда нашей страны. Она сочетала в себе талант журналиста и политического деятеля. В истории российской журналистки она останется в числе первооткрывателей», — отметил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную историю карьеры Бэллы Курковой.