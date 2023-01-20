Множество негативных факторов: почему держать дома орхидею опасно для жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 145

Орхидея дома способна негативно влиять на здоровье

Множество негативных факторов: почему держать дома орхидею опасно для жизни

Фото: www.globallookpress.com / Tara Malhotra

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Красивое растение необыкновенно пахнет, однако все же таит в себе загадочную энергию, способную испортить жизнь человека.

Растения в доме — это не только красота и уют, но и источник кислорода. Однако ни для кого не секрет, что они обладают собственной энергетикой. И порой не столь хорошей. Но почему не стоит держать в доме один из самых красивых цветков в мире — орхидею?

Заберет здоровье

Если горшок с орхидеей поставить в спальне, человек вскоре может столкнуться с бессонницей, чувством страха, подавленным состоянием, ощутить бессилие. Кроме того, не редко возникают и головные боли, сонливость, аллергические реакции. А сильный аромат орхидеи может спровоцировать даже депрессию. Если все человек любит растение, лучше найти место ему на обеденном столе или рабочем месте. Но никак не в спальне, пишет Rsute.

Привередливый в уходе

Орхидея считается одним из самых капризных растений. Она буквально как грудной ребенок, требует постоянного к себе внимания: определенного грунта, частых поливов, своевременной пересадки. Кроме того, растению важен и солнечный свет. Поэтому, если человек часто уезжает из дома, лучше всего не заводить орхидею.

Негативная энергетика

Орхидея считается цветком, который, как вампир, всасывает в себя энергию человека и подавляет его личность. Поэтому не стоит заводить дома растение, если человек ощущает слабую энергетику. Оно может спровоцировать внезапное беспокойство и страх.

Влияет на либидо

Согласно суеверию, орхидея — это «женский» цветок. Он продлевает представительницам прекрасного пола молодость, усиливает энергетику, делает женщину более привлекательной и положительно влияет на личную жизнь.

Но параллельно с этим цветок негативно влияет на мужчин. Он питается их энергией, влияет на либидо, характер. При этом если же растение будет стоять в доме сильного и властного человека, то оно сделает его более покладистым и мягким.

Не любит чужих

Орхидеи, как и животные, «привязываются» к хозяину. Поэтому, когда они оказываются в «чужих руках», начинают высвобождать негативную энергию, которая подобна яду может отравить. После такого люди могут замечать, как в их доме стали все чаще появляться ссоры, конфликты и разногласия. Да и здоровье резко может ухудшиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать свой цветок-талисман.

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