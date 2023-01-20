После гибели начинающего актера Суховского возбуждено уголовное дело

Следователи считают, что смерть молодого человека можно квалифицировать как «Причинение смерти по неосторожности».

В городском округе Одинцово возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области. Речь идет о гибели начинающего актера Арсена Суховского, который погиб совсем молодым. СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная отметила, что тело молодого человека 2004 года рождения было обнаружено возле трансформаторной будки на строительном объекте в Звенигороде.

Представитель СК добавила, что на теле молодого человека были признаки повреждений, полученных при поражении электричеством.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

Также правоохранительные органы провели осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены некоторые предметы, которые могут пролить свет на произошедшее. Также следователи опросили свидетелей. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Арсен Суховский скончался на 19-м году жизни. По предварительной информации, парень залез в трансформаторную будку, после чего его убило током. Прощание с артистом проходило 19 января в Краснодаре. До пятилетнего возраста Арсен находился в приюте.

Юный актер сыграл в небольшом количестве фильмов, но уже успел сыграть заметные роли в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», который рассказывает о жизни детского приюта. В нем он работал вместе с актером Иваном Охлобыстиным.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит могила трагически погибшего актера Суховского.