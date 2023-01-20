После гибели начинающего актера Суховского возбуждено уголовное дело

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55

СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели актера Суховского

Фото, видео: Фото: Кадр из к/ф «Недетский дом», реж. Михаил Расходников, 2022 г.; Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Следователи считают, что смерть молодого человека можно квалифицировать как «Причинение смерти по неосторожности».

В городском округе Одинцово возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области. Речь идет о гибели начинающего актера Арсена Суховского, который погиб совсем молодым. СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная отметила, что тело молодого человека 2004 года рождения было обнаружено возле трансформаторной будки на строительном объекте в Звенигороде.

Представитель СК добавила, что на теле молодого человека были признаки повреждений, полученных при поражении электричеством.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

Также правоохранительные органы провели осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены некоторые предметы, которые могут пролить свет на произошедшее. Также следователи опросили свидетелей. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Арсен Суховский скончался на 19-м году жизни. По предварительной информации, парень залез в трансформаторную будку, после чего его убило током. Прощание с артистом проходило 19 января в Краснодаре. До пятилетнего возраста Арсен находился в приюте.

Юный актер сыграл в небольшом количестве фильмов, но уже успел сыграть заметные роли в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», который рассказывает о жизни детского приюта. В нем он работал вместе с актером Иваном Охлобыстиным.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит могила трагически погибшего актера Суховского.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Избавляйтесь от лишнего: китайский совет дня на пятницу, 20 января

Последние новости

11:57
Суд обязал выплатить 500 тысяч рублей потерпевшим по делу о ДТП с Собчак в Сочи
11:41
«Это данность»: Анастасия Мельникова рассказала о проблемах со здоровьем и гибели близких
11:31
После гибели начинающего актера Суховского возбуждено уголовное дело
11:21
Первые шаги: какую помощь получают молодые мамы в Донецке
11:05
«Похороните меня»: с каким багажом скандалов Волочкова пришла к 47-летию
10:37
Дания рискует остаться беззащитной из-за передачи гаубиц Caesar на Украину

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023