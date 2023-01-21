«Ждала от него подвоха»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Экс-звезда «Дома-2» Устиненко назвала отца своего будущего ребенка самым лучшим на Земле

«Ждала от него подвоха»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

Фото: Instagram* / aliana1001

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость призналась, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя первые месяцы беременности были тяжелыми.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко, которая ждет второго ребенка, впервые рассказала о его отце. По словам девушки, ее нынешний мужчина — «самый лучший на Земле, очень заботливый, верный, понимающий, любящий, талантливый».

«У нас полная гармония в отношениях. Первое время я ждала какого-то подвоха, ведь не могло все быть так идеально. Ну вот до сих пор не было ни единого повода, чтобы усомниться в человеке или в чувствах к нему. Познакомлю с ним, тоже никуда не деться. Думаю, это будет как раз на гендер-пати», — сказала Устиненко в интервью StarHit.ru.

Бывшая участница реалити-шоу также сообщила, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя первые месяцы беременности были тяжелыми. Девушка перенесла мучительный токсикоз, простуду и 2,5 месяца почти не вылезала из больниц. При этом 29-летняя Устиненко сильно переживала из-за того, что ее будущему малышу диагностировали высокий риск синдрома Дауна.

Другая бывшая звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая недавно стала мамой близнецов, призналась, она уже четвертый месяц живет в страхе за малышей.

Дело в том, что беременность знаменитости протекала сложно, дети родились раньше положенного срока и первый месяц жизни провели в больнице — набирали вес и силы. После выписки из роддома молодая мама вместе с возлюбленным без помощи нянь и родственников ухаживает за малышами, у которых то и дело возникают некоторые трудности со здоровьем. Все это сильно изматывает не только физически, но и морально, призналась Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель показала на видео первые достижения десятимесячного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

18:41
Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице
18:29
Синоптик Тишковец: «Весна может прийти раньше положенных сроков»
18:16
Странный предмет нашли на могиле Чуриковой после похорон
18:05
Отношения на паузе и больше отдыха: таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января
17:52
Российская армия освободила поселок Двуречье в ДНР
17:44
«Ждала от него подвоха»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

Сейчас читают

Извращенное удовольствие: почему женщины живут с домашними истязателями
Фантазия сгубила: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023