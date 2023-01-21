«Ждала от него подвоха»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

Знаменитость призналась, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя первые месяцы беременности были тяжелыми.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко, которая ждет второго ребенка, впервые рассказала о его отце. По словам девушки, ее нынешний мужчина — «самый лучший на Земле, очень заботливый, верный, понимающий, любящий, талантливый».

«У нас полная гармония в отношениях. Первое время я ждала какого-то подвоха, ведь не могло все быть так идеально. Ну вот до сих пор не было ни единого повода, чтобы усомниться в человеке или в чувствах к нему. Познакомлю с ним, тоже никуда не деться. Думаю, это будет как раз на гендер-пати», — сказала Устиненко в интервью StarHit.ru.

Бывшая участница реалити-шоу также сообщила, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя первые месяцы беременности были тяжелыми. Девушка перенесла мучительный токсикоз, простуду и 2,5 месяца почти не вылезала из больниц. При этом 29-летняя Устиненко сильно переживала из-за того, что ее будущему малышу диагностировали высокий риск синдрома Дауна.

Другая бывшая звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая недавно стала мамой близнецов, призналась, она уже четвертый месяц живет в страхе за малышей.

Дело в том, что беременность знаменитости протекала сложно, дети родились раньше положенного срока и первый месяц жизни провели в больнице — набирали вес и силы. После выписки из роддома молодая мама вместе с возлюбленным без помощи нянь и родственников ухаживает за малышами, у которых то и дело возникают некоторые трудности со здоровьем. Все это сильно изматывает не только физически, но и морально, призналась Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель показала на видео первые достижения десятимесячного сына.

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