В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия на Украину

В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Болгарский лидер Радев заявил, что бессмысленно «гасить пожар бензином».

Поставки оружия Киеву приведут к эскалации конфликта в стране. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия Киеву означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — сказал он в эфире радио Darik.

По словам Радева, Болгария не должна посылать оружие на Украину, так как это ведет к согласию с тем, что конфликт будет продолжаться до поражения одной из сторон, а это чревато развязыванием ядерной войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине тяжелых танков Leopard 2 во время выступления на давосском форуме. Он сказал, что Германия сотрудничает по этому вопросу со своими партнерами и ничего не делает в одиночку. При этом Шольц призвал избегать развития событий, при котором конфликт на Украине превратится в войну между Россией и НАТО.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 в силу исторической памяти и военного прошлого страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не смог определиться в вопросе поставки танков на Украину.

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