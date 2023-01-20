Германия боится поставлять танки на Украину из-за исторической памяти

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Шольц отказывает Киеву в танках из-за исторической памяти о ВОВ

Германия боится поставлять танки на Украину из-за исторической памяти

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Зеленский вовсю критикует Берлин из-за неопределенности союзника.

Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard из-за исторической памяти и военного прошлого страны. Поэтому Берлин призвал Вашингтон поставить Киеву необходимую технику первыми. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам, мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», — сказал политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание передавать нужную военную помощь Киеву в виде танков Leopard. Глава Незалежной искренне не понимает, почему ФРГ не решаются на такой шаг.

«Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не пройдут через территорию России. Мы обороняемся», — приводит его слова Tagesshau.

Зеленский объяснил, что решение о поставке танков украинской стороне является политическим, а если такой воли нет, то Германия не должна искать оправданий, а четко отказать. Однако Берлин находится в неопределенности и заявляет, что «еще не готов».

Недавно также появилась информация, что ряд стран Евросоюза намерены создать коалицию для оказания давления на Германию в вопросе поставок танков на Украину. В том числе главы Минобороны США и ФРГ Остин Ллойд и Борис Писториус так и не смогли прийти к одному решению, кто из них первый отправит технику Незалежной. Они поспорили и их разговор ничем не закончился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему вооружение России на порядок лучше британского и польского.

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