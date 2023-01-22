Французы намекнули, как можно изящно разрешить ситуацию с русским кладбищем

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Власти французского городка Сент-Женевьев-де-Буа намекнули, что от посольства РФ деньги не примут, а вот от частного мецената или неправительственной организации — вполне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincent Isore; 5-tv.ru

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Стремление «наказать» русских в Европе на этой неделе дошло до гротеска — власти французского городка Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от нашего посольства плату за концессии на местном кладбище.

Если кто не знает, то в Сент-Женевьев-де-Буа покоятся останки примерно 15 000 русских эмигрантов — здесь могила Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Матильды Кшесинской, а также Рудольфа Нуреева, Андрея Тарковского, но в основном это захоронения «белогвардейской» волны — есть коллективные могилы врангелевцев, дроздовцев, алексеевцев.

Если концессия — то есть аренда места не оплачена — то могила считается бесхозной и ее, в теории могут рекультивировать — то есть отдать под новое захоронение.

Хорошо, когда есть потомки или почитатели таланта покойного, которые могут вот так приходить и ухаживать за надгробиями. Но понятно, что таких все меньше с годами. За такие бесхозные могилы с 2005 года — по особому соглашению — регулярную плату вносило российское посольство. А теперь вроде как не положено.

«Интересы Франции сегодня — не ссориться с Россией, а наоборот — быть с Россией. Потому что они могут защитить западную Европу от грабежа, который делают американцы. Надо нам защищаться. Вот русские сейчас защищаются», — высказался Дмитрий де Кошко, член Координационного совета российских соотечественников во Франции.

Когда в прессе разразился скандал, в муниципалитете решили попридержать коней: во-первых, заявили, что сносить надгробия точно не будут, во всяком случае, пока, а стоимость аренды будет записывать в долг. Ну а во-вторых намекнули, что от посольства деньги конечно не примут, а вот от частного мецената или неправительственной организации — почему бы и нет. Вуаля, и к санкциям присоединились, и главную достопримечательность своего городка сохранили. Но бороться с мертвыми русскими, это согласитесь, моветон.

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