Экс-участница «Дома-2» Черкасова раскрыла секрет, как избежать ссор в семье

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова раскрыла секрет крепких отношений в семье. Замужем за бывшим ведущим телепроекта Андреем Черкасовым она уже более трех лет. В семье подрастает сын Святослав, и публика восхищается, насколько в семье царит любовь, гармония и взаимопонимание.

«В отношениях важно и нужно разговаривать, доносить свои мысли. Не ждать, что мужчина сам прочитает, что там в вашей головушке. Она у нас очень непредсказуемая», — объяснила Черкасова в социальной сети.

Поэтому девушка еще в начале отношений с мужем поговорила, рассказала, что она приемлет, а что нет. А также выяснила границы дозволенного у мужчины. Именно такая модель отношений, по мнению Черкасовой, самая верная. В доказательство этого она вспомнила, как недавно ее любимого пытались спровоцировать. Мужчина принимал участие в бое, после которого дал интервью. Корреспондент тогда пошутила, что, наверное, он еще не раз вернется на ринг, потому что она ему якобы понравилась.

На что Черкасов резко отреагировал. Он заявил, что кроме жены ему никто не нравится. По словам супруги, это был достойный ответ настоящего семьянина. Мужчина не стал подыгрывать. Он сразу обозначил границы, как с ним можно разговаривать, а как не стоит.

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