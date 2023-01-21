Украинские неонацисты атаковали районы Донецка: жуткие кадры последствий

Противник не менее семи раз бомбил район снарядами натовского калибра, повредив, в частности, детский сад.

При обстреле украинскими боевиками Кировского района Донецка погиб местный житель. Жуткое видео с места трагедии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны ужасающие последствия прилета украинских снарядов, в том числе накрытое тело погибшего горожанина и здание детского сада с разбитыми окнами и стенами, изрешеченными осколками снарядов.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня не менее семи раз обстреляли Кировский район города снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Во время одной из атак был поврежден детский сад № 279.

В то же время Штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрелов Кировского и Куйбышевского районов Донецка пострадали пять мирных жителей.

Также боевики трижды за сутки атаковали населенный пункт Макеевка, выпустив по городу в общей сложности 13 снарядов того же натовского калибра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как донецкие врачи спасли мужчину, раненого осколком в сердце.