«Пробный шар»: Гаспарян призвал к «правильной реакции» на поставки Киеву танков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Политолог Гаспарян: поставка Западом старых немецких танков Киеву станет пробным шаром

«Пробный шар»: Гаспарян призвал к «правильной реакции» на поставки Киеву танков

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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По итогам переговоров на базе Рамштайн союзники не уговорили ФРГ передать Украине танки Leopard 2, но эксперты уверены, что немцев рано или поздно «дожмут».

Политолог Армен Гаспарян призвал серьезно отнестись к возможным поставкам киевскому режиму старых немецких танков. По его мнению, это может быть сделано лишь для проверки «реакции» российской стороны.

«Не нужно иронизировать, что немцы готовы поставить Украине старые танки, которые использовались на учениях как мишени. И уж тем более, не нужны сравнения „это как если бы на Курскую дугу отправили не ‚Тигр‘, а ‚Панцеркампфваген I‘“. Кинут пробный шар. И теперь они будут внимательно наблюдать за реакцией России. Она должна быть правильной», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что по результатам переговоров на базе Рамштайн в Германии западные союзники не уговорили немцев передать Украине танки Leopard 2. На нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса союзники оказали беспрецедентное давление, однако Берлин не поддался уговорам, заявив о необходимости подумать.

За несколько дней до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на форуме в Давосе, уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине Leopard 2. Он сказал, что Германия сотрудничает по этому вопросу со своими партнерами и ничего не делает в одиночку. При этом политик призвал избегать развития событий, при котором конфликт на Украине превратится в войну между Россией и НАТО.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не хочет поставлять Украине танки в силу исторической памяти и военного прошлого страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит поставка танков Leopard 2 на Украину, и кто первый от этого умрет.

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