Рэпер Lil Krystalll попал в больницу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 295

Причина обращения знаменитости к медикам не раскрывается.

Рэпер Lil Krystalll попал в больницу

Фото: Instagram* / lilkrystalll

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Рэпер Lil Krystalll попал в больницу. Исполнитель подключен к медицинским аппаратам. Об этом он рассказал в своей социальной сети.

Музыкант опубликовал в личном блоге две фотографии, которыми сообщил подписчикам о свой проблеме. Сейчас он лежит в больнице.

Согласно кадрам, кумир молодежи находится в сознании. О причинах обращения к медикам рэп-исполнитель не сообщал.

LIL KRYSTALLL ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУLIL KRYSTALLL попал в больницу. Instagram* / lilkrystalll

Примечательно, что поклонники музыканта долгое время не знали о настоящем имени рэпера, который скрывается под псевдонимом. На просторах сети мелькали предположения, что его зовут Алексей или Сергей, но после вспыли данные из биографии молодого человека. Оказалось, что родился он в Риге, а его настоящее имя — Уланс Познакс Ришардович.

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