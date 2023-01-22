Шольц упомянул Путина и Украину в речи к годовщине договора с Францией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Канцлер Германии шокировал публику заявлениями, которые логически обосновать никак нельзя.

Шольц упомянул Путина и Украину в речи к годовщине договора с Францией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к Франции в честь 60-летия заключения Елисейского договора упомянул президента России Владимира Путина и Украину. Ролик с выступлением опубликован в Twitter.

В своей речи Шольц говорил о сотрудничестве Германии и Франции, начавшееся с договора о дружбе от 1963 года. Однако неожиданно канцлер заговорил о российском лидере, заявив, что «он не победит на Украине». Далее Шольц призвал Запад поставлять оружие Киеву.

В этот же день политик на церемонии в Сорбонне заявил, что Германия продолжит оказывать Украине помощь, сколько потребуется. Также он отметил, что будущее Европы основывается на сотрудничестве Франции и Германии.

Накануне председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поздравила Путина в связи с отказом Шольца передать Украине тяжелые танки Leopard 2.

Политик резко раскритиковала неготовность федерального правительства сделать заявление по поводу отправки немецких танков Киеву. По мнению Штрак-Циммерманн, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца производит впечатление, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники по НАТО не смогли убедить Германию начать передачу танков Украине.

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