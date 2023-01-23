🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 января. Свои интересы придется отстаивать, никто не сделает этого за вас. Ничто не пускайте на самотек. От того, как сложится ситуация в конце января, может зависеть успех начинаний на протяжении всего следующего месяца. И если вы что-то хотите принципиально изменить в своей жизни, действуйте прямо сейчас.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Новолуние в Водолее вселяет оптимизм! У вас большие планы как на себя, так и на коллектив. Пришло время восстановить чувство благоговения и удивления! Пришло время направить свою энергию на то, что приносит радость! Слушайте свое сердце, следуйте за вдохновением — так в ближайшие месяцы вы привлечете удачу, откроются возможности для значительного повышения профессионального и творческого уровня! Личные отношения вы также сумеете улучшить и гармонизировать, если будете внимательны к сигналам интуиции.

Космический совет: не упускайте возможностей для роста и саморазвития.

♉ Телец

Храните образ вашего триумфа в сердце, не забывайте о конечной цели на пути и не тоните в рутине. Держите перед глазами этот образ — как ориентир. Этот простой, но действенный метод позволяет возвыситься над окружающим хаосом и не блудить в чаще тысяч параллельных вашему пути событий. Это также время расставить приоритеты в вашей личной жизни. Время уделять внимание тому, что вдохновляет и приносит вам радость. Таинственная улыбка на вашем лице говорит сама за себя — у вас готов план действий!

Космический совет: найдите время для дел, которые пробуждают песню вашей души.

♊ Близнецы

Вас посещает дикая, безумная мысль порой: а что, если это сработает? Что, если это сработает лучше, чем вы себе представляете? Но желание ощущать твердую почву под ногами и страх перед риском не позволяют дерзнуть. Сегодня звезды призывают вас выйти за границы сознания и поверить, что Великий план на самом деле работает в вашу пользу, а не против вас. Весь мир в основном — сцена! Итак, играйте свою роль с изяществом и уравновешенностью, не позволяя драмам других людей каким-либо образом влиять на вас.

Космический совет: только позитивный настрой поможет выбраться из этой передряги.

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♋ Рак

В последнее время жизнь шла кувырком, и, откровенно говоря, вы устали. Осталось только признаться себе в этом и помочь себе наконец. Сделайте себе одолжение и отдохните от попыток спасти мир. Вместо этого попытайтесь установить здоровые границы в общении и направить свою энергию на заботу о себе. Поначалу расстановка приоритетов для ваших потребностей может показаться странной, но это нормально. В награду вы получите окрепшую самооценку и общее ощущение непобедимости.

Космический совет: помните — сначала нужно надеть кислородную маску на себя.

♌ Лев

Вам нравится, что вы делаете, но иногда кажется, что вы застряли в колее. Не отчаивайтесь и уж тем более не бросайте начатого. Найдите новые подходы к повторяющимся задачам, чтобы пробудить в себе чувство благоговения и удивления. В то же время не забывайте быть последовательным и настойчивым. Ваша приверженность данному делу обещает открыть все запертые двери. Верьте в свой дар, в свои таланты, в собственную силу. Все это существует только если верить.

Космический совет: вы знаете, что у вас это хорошо получается. Продолжайте!

♍ Дева

Довольно неприятно вкладывать все свои силы в проект и видеть мало, а то и совсем не видеть результатов. Сегодня звезды напоминают, что вы на правильном пути, даже если вы еще этого не видите. Прогресс есть, не сомневайтесь. Если не останавливаетесь, он есть! Доверяйте себе и своему пути. Некоторым представителям знака новолуние может принести возможность работать под руководством наставника, который вызывает восхищение и уважение. Оставайтесь открытыми и позвольте себе расти множеством способов, не бойтесь просить о помощи и поддержке. Действуйте по велению души и боритесь со страхами.

Космический совет: доверяйте себе, слушайте свое сердце.

♎ Весы

Когда вы оглядываетесь на траекторию своей жизни, понимаете, что благодарны за все. Вы благодарны за слезы и душевную боль. Вы благодарны за разбитые мечты и разрушенные иллюзии. Самое главное, вы благодарны за то, что получилось благодаря усилиям Мира, а не вашим собственным, ведь они освободили вас в большей степени, чем можно представить и сформулировать. Это хорошее напоминание, что все вокруг носит временный характер, и что вскоре все неожиданно изменится к лучшему.

Космический совет: вы одарены мужеством и силой, вы все преодолеете!

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Сегодня вас просят написать любовное письмо самому себе. Написать любовное письмо прошлой, настоящей и будущей версиям себя. Взглянуть на свое собственное путешествие через призму принятия и уважения, восхититься тем, как вы выросли за это время. Помните, на что вы действительно способны, это знание даст возможность проявить лучшую версию себя и совершить этот метафорический прыжок веры. Волшебство рядом — просто протяните руку!

Космический совет: вера в себя и целый мир творит чудеса и открывает все двери.

♐ Стрелец

Если чему-то суждено случиться — это произойдет. Несмотря ни на что. Если человеку суждено стать частью вашей истории, никакая сила в мире не сможет вас разлучить. Итак, позвольте разрушенному развалиться окончательно. Позвольте неустойчивому фундаменту рухнуть. Пока вы остаетесь внутри ветхого здания, вы являетесь эпицентром бури. Пусть уж вихри снесут его до основания и позволят заложить фундамент новому, бесспорно лучшему и более крепкому.

Космический совет: поднимите бокал за то, что не получается! Уходят лишь ненужные вещи и люди.

♑ Козерог

Горе заслуживает места в вашей душе. Горю тоже есть чем поделиться, чему научить вас. Сегодня Вселенная просит придержать в сердце место для сожалений, в том числе и для так называемых неприятных эмоций. Интересоваться этими чувствами, выяснять, что они рассказывают о вашей собственной психике. Это способ обрести мудрость и силу для будущих свершений. Помните, что вполне нормально «вырасти» из определенных людей, мест и ситуаций. Это нормально — вырасти из определенных аспектов себя. Так и происходит взросление души.

Космический совет: рефлексируйте и благодарно проживайте и радость, и горькие моменты.

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы быть частью системы. Вы пришли сюда, чтобы принимать решения, вносить изменения, разбивать стеклянные потолки и ломать стереотипы. Это ваша суперсила. Но так легко забыть о собственном предназначении в потоке дел, событий, слов и впечатлений. За жизнь мы обрастаем страхами, становимся тяжелее и трусливее. Боритесь, не дайте себе остановиться. Новолуние в вашем знаке пробуждает от глубокого сна и напоминает о вашей священной цели!

Космический совет: подумайте, как применить свои таланты для реализации главной цели.

♊ Рыбы

Что, опять? Вы снова попались на уловки и впустили в свое пространство не того человека? Как это произошло? Стоит поразмыслить над этим. Хорошо, что сегодня вы другой человек, не то что раньше. Вы уже понимаете опасность повторения прежних ошибок. Зажгите лампу осознания, Рыбы. Обратите внимание на все знаки Вселенной, которыми она призывает вас поставить себя на первое место и предотвратить потенциальное горе. Иногда говорить «нет» чужой чепухе — единственный вид заботы о себе, который действительно нужно практиковать.

Космический совет: нет ничего постыдного в гордости за себя и похвале.

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