Лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков радикально не повлияют на ситуацию, сложившуюся на линии боевого соприкосновения.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему», — заявил президент Украины в интервью, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.

В пятницу заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига сообщи, что войска Украины уступают российским Вооруженным силам по количеству некоторых типов вооружений.

В пятницу на военной базе США в Германии Рамштайн прошла встреча глав оборонных ведомств порядка 50 государств. На встрече шла речь о перспективах дальнейшей помощи Украине в противостоянии с Россией. Участники встречи не приняли решения об отправке на Украину немецких танков Leopard 2. По словам главы немецкого минобороны Бориса Писториуса, сплоченной коалиции, заинтересованной в их обязательных поставках Киеву, нет.

Украинский лидер, выступая на встрече в Рамштайне по видеосвязи, обратился с просьбой к министрам обороны стран Запада ускорить поставки на Украину танков, артиллерии и средств ПВО. Кроме того, президент Украины выразил надежду на получение истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия на будущих заседаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия фактически разрешила поставки танков Leopard на Украину.