Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию

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Иван Обухов
Иван Обухов 42

По словам украинского президента, когда росссийская стороны обладает тысячью танков, такое количество единиц западной техники не поможет.

Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию

Фото: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com)

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Лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков радикально не повлияют на ситуацию, сложившуюся на линии боевого соприкосновения.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему», — заявил президент Украины в интервью, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.

В пятницу заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига сообщи, что войска Украины уступают российским Вооруженным силам по количеству некоторых типов вооружений.

В пятницу на военной базе США в Германии Рамштайн прошла встреча глав оборонных ведомств порядка 50 государств. На встрече шла речь о перспективах дальнейшей помощи Украине в противостоянии с Россией. Участники встречи не приняли решения об отправке на Украину немецких танков Leopard 2. По словам главы немецкого минобороны Бориса Писториуса, сплоченной коалиции, заинтересованной в их обязательных поставках Киеву, нет.

Украинский лидер, выступая на встрече в Рамштайне по видеосвязи, обратился с просьбой к министрам обороны стран Запада ускорить поставки на Украину танков, артиллерии и средств ПВО. Кроме того, президент Украины выразил надежду на получение истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия на будущих заседаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия фактически разрешила поставки танков Leopard на Украину.

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