Анфиса Чехова назвала вескую причину для своей эмиграции из России

Возлюбленный звезды живет в США, но сама она пока не решилась на смену места жительства.

Телеведущая Анфиса Чехова высказалась о возможной эмиграции. В личном блоге она ответила на вопрос, готова ли переехать из России. По словам селебрити, ее собственные планы относительно места жительства «сильно зависят от того, где будет жить ее любимый человек». В РФ притом знаменитости живется комфортно, страну она считает своей родиной, «что бы ни происходило».

«Одна я вряд ли перееду», — заявила Чехова.

Недавно телеведущая вернулась из очередной поездки в США. В последнее время она часто летает за океан, потому что в Штатах живет и работает ее бойфренд. Личность мужчины звезда тщательно скрывает от прессы и поклонников, хотя известно — он на данный момент ничего в своей жизни менять не собирается, как и обосновываться в Москве.

Фанаты живо интересуются новым романом Анфисы Чеховой. Они регулярно пытаются добиться ответа у самой звезды в соцсетях, но безуспешно. Теледива и на этот раз постановила: публика узнает имя ее избранника только если он станет законным мужем. Другого веского повода раскрывать тайну и афишировать отношения нет, уверена Чехова.

Ведущая однажды уже была замужем. Ее супругом стал популярный актер Гурам Баблишвили. В браке они прожили два года, о разводе стало известно в 2017 году. Примечательно, что до официального бракосочетания влюбленные встречались восемь лет. По словам самой Чеховой, решение о расторжении брачных уз она приняла из-за измен супруга и прочих разногласий. От Баблишвили она родила единственного сына Соломона.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограммов. Звезда изменила всего один нюанс в своем рационе, и результат не заставил себя ждать.