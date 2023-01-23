Как не испортить жизнь ребенку во время кризиса трех лет — мнение психолога

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 328

Психолог Искра: правильный подход к ребенку во время кризиса поможет не покалечить ему жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Во время кризиса ребенок ни на что не соглашается и много капризничает, нервируя своих родителей. Как правильно справиться с этим периодом?

Популярный блогер Оксана Самойлова недавно пожаловалась на проблемы в воспитании сына. По ее словам, у мальчика начался «кризис трех лет».

О том, что это такое и как правильно вести себя с ребенком в этот период эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

«Кризис трех лет, с которым сталкиваются родители, на самом деле длится от года и восьми месяцев до четырех лет», — отметила она.

Психолог рассказала, что в это время родители сталкиваются с негативом со стороны ребенка, когда он капризничает и ни на что не соглашается.

«Очень важно, с одной стороны, уважать личность ребенка и помогать ему справляться очень бережно в этой ситуации, с другой стороны, нужно выстраивать границы, чтобы показать ребенку, что он еще не взрослый, и есть области, в которых родители будут принимать решения», — объяснила Наталья Искра.

По ее мнению, Оксана Самойлова ведет себя не совсем правильно во время кризиса сына — она навешивает на ребенка ярлык «поломанного малыша», что может быть чревато последствиями.

«Если ребенок очень сильно привязан к маме и очень хочет ей угодить, то он может принять решение не взрослеть, а остаться инфантильным мальчиком, который будет маму устраивать. Если ребенок не пройдет правильно кризис трех лет, то ему потом будет сложно в детском коллективе и в школьном возрасте, когда необходимо будет общаться с учителями», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что входит в ТОП-5 фраз родителей для манипуляции детьми.

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