Рябков: любые поставки оружия США на Украину будут «перемолоты»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21

Политик назвал громкие заявления о западных «посылках» элементом психологической войны. Однако Россия на уловки не ведется.

Рябков: любые поставки оружия США на Украину будут «перемолоты»

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что все поставленное на Украину американское вооружение будет «буквально перемолото». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Рябков отметил, что заявления США о возможной передачи партии баллистических ракет дальнего действия ATACMS киевскому режиму говорят о том, что противники отказываются брать во внимание сигналы РФ и продолжают повышать ставки.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось, что эскалация — опаснейший путь и последствия могут быть непредсказуемыми», - добавил он.

По словам Рябкова, громкие слова о поставках дальнобойного вооружения Незалежной — не более чем элемент психологической войны. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит выполнять задачи СВО и бороться с киевской агрессией.

«Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота», - прокомментировал Сергей Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят положение.

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