Как на фоне иллюзии полной власти у Зеленского распадается личность — подробный разбор психиатра

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 347

Психиатр Шуров заявил о распаде личности Зеленского на фоне свалившейся власти

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Поведение украинского лидера Владимира Зеленского, это результат хронической длительной интоксикации наркотиками с распадом личности, а также деформации от абсолютной (как ему кажется — Прим. ред.) власти, которая неожиданно свалилась на его плечи. Такое мнение выразил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru, комментируя смех и веселье лидера Незалежной во время того, как множество украинцев погибает из-за бесчинства киевского режима.

«Когда сейчас он в роли абсолютного трагика, везде транслируют скорбь, потери, беды, постоянно просят помощи, рассказывает как плохо. И за камерами мы видим веселящегося человека, который шутит как будто ни в чем не бывало. Объяснить это логически очень тяжело, ты или скорбишь и воюешь, или веселишься и обсуждаешь льготы на проезд в Лондоне», — заявил он.

Эксперт затрудняется ответить, кто нужен в ситуации Зеленского — психиатр или нарколог. По его мнению, к украинскому лидеру можно применить термин «неадекватный человек», однако это будет самое мягкое словосочетание по отношению к нему.

Недавно во время визита Зеленского в Лондон бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины бесплатный проезд по столице королевства. На это глава Незалежной ехидно посмеялся, будто все мучения народа его страны были ради того, чтобы получить британские льготы. Это сильно разозлило украинцев и жителей западных стран, ведь последние вынуждены платить больше налогов, чтобы их правительство направило вырученные средства киевскому режиму.

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