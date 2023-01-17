«Серая мышь»: психиатр Шуров оценил состояние Зеленской на выступлении в Давосе

Эксперт пришел к выводу, что главной задачей первой леди Украины в Швейцарии было «пошопиться, покататься на лыжах и лишний раз очернить Россию».

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена во время своей речи на Давосском экономическом форуме имела вид «серой мышки». Такие ассоциации возникли у психиатра и нарколога Василия Шурова, внимательно изучившего запись выступления Зеленской.

«Перед нами не оратор, а чтец с листа. Она эмоционально не вовлечена в то, что произносит. Речь монотонная, не интонированная, мимика бедная. Вид серой мышки», — поделился выводами с 5-tv.ru эксперт.

Также Шуров обратил внимание на несоответствие выступления Зеленской тематике форума. Речь первой леди Украины была наполнена пропагандистскими клише и какими угодно тезисами, но только не экономическими, подчеркнул психиатр.

Видимо, главной задачей Зеленской в Давосе было не представить на высшем уровне Украину, а «отдохнуть, пошопиться, покататься на лыжах и лишний раз попытаться выставить Россию в темном свете», язвительно отметил Шуров.

«Все, как обычно: банально и глупо. Слушать неприятно, потому что оратор не искренен, ему не веришь», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему вместо Владимира Зеленского представлять Украину в Давос полетела его супруга.