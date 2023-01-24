Тональный крем на год: косметолог предупредила об опасности популярной бьюти-процедуры

Заманчивое предложение косметологов может доставить вашему лицу уйму неприятностей.

Идеальная кожа — мечта каждой девушки, только вот времени на должный и уход и скрытие недостатков косметикой хватает не всегда. Однако на бьюти-рынке появилась новая услуга для ленивых — тональный крем на год. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла 5-tv.ru все тонкости процедуры.

BB Glow: что это такое?

Поиск идеального оттенка пудры иногда тратит не только время, но и нервные клетки. Поэтому избавить вас от ежедневного выравнивания тона могут в кабинете у косметолога. Специалист выберет специальную основу под ваш цвет кожи и вобьет тональный крем в верхний слой.

«Состав красящий не доходит до сосочков слоя дермы. Это не татуировка, очень-очень поверхностное нанесение. В результате ровный получается тон кожи, гладенький», - объяснила специалист.

Егорова добавила, что процедура помогает замаскировать пигментные пятна, поверхностные сосуды и даже ярко выраженные синяки вокруг глаз. Кроме того, к косметологам с таким запросам обращаются люди с дисхромией и веснушками. По словам врача, процедура очень удобная, если кожа хорошо переносит пигменты.

Красящая основа выводится из кожи постепенно, так как проникает не глубоко в слои кожи, а задерживается лишь в верхнем роговом слое эпидермиса. Клетки постоянно обновляются, выталкивая тональник, поэтому хватает его обычно не более, чем на год.

Противопоказания и осложнения

Несмотря на всю привлекательность, у процедуры есть противопоказания: аллергические реакции, индивидуальная непереносимость, гнойничковые заболевания, акне, розацеа, демодекоз и другие заболевания кожи. Лицо должно быть изначально здоровое.

«Внесение пигмента — это инородное вещество в коже. Это достаточно большая поверхность, если что-то пойдет не так. Аллергическая реакция может быть отсроченной. Если лицо потом опухнет, покраснеет и будет чесаться — это все придется выводить очень долго», — предупредила дерматолог.

Егорова добавила, что у процедуры есть значительный минус — она практически необратима. В случае неудовлетворительного результата пигмент за один день вывести просто невозможно. Не исключено даже обращение к серьезной терапии с антигистаминными препаратами.

«Можно, во-первых, сделать пробу аллергическую на маленьком участке кожи, посмотреть, как будет кожа реагировать. Это пигмент, он в цвет кожи же идет. Можно где-то за ушком, нанести, посмотреть, как оно будет», — рекомендует эксперт.

Косметолог также рассказала, как правильно подготовиться к процедуре. По ее словам, накануне нельзя употреблять алкоголь, а также стоит отменить прием витаминов и, в частности, омеги. Разжижающие вещества следует исключить, чтобы поверхностные сосуды не начали кровить.

После процедуры следует некоторое время воздержаться от походов в бассейны и бани. Также следует поменять постельное белье и не соприкасаться лицом с уличной одеждой. Нельзя лишний раз трогать и травмировать микроповреждения после вбивания тональной основы. В период заживления необходимо соблюдать стерильность, чтобы не спровоцировать осложнения.

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