«Фонд Сахарова» признан нежелательной организацией в России

Деятельность фонда сочли угрожающей основам конституционного строя и безопасности страны.

Деятельность неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» признана нежелательной на территории России. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации „The Andrei Sakharov foundation“ („Фонд Андрея Сахарова“), США», — говорится в сообщении.

Поясняется, что деятельность фонда угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Российский Минюст 20 января признал иностранным агентом основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*. Из опубликованных ведомством материалов следует, что он принимал помощь из иностранных источников, высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также участвовал в Украинском координационном штабе по проблемам обращения с военнопленными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покинувшую Россию и осудившую спецоперацию певицу Елизавету Гырдымову*, известную как Монеточка, включили в реестр иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ.