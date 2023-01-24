«Глаза не могу открыть»: Семенович отекла из-за аллергии на наращенные ресницы

Певица зареклась впредь украшать себя подобным образом и бросилась экстренно снимать синтетику.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович пожаловалась на очередной приступ аллергии. На этот раз его спровоцировала процедура наращивания ресниц. По словам звезды, подобную реакция на клей для искусственных ресничек она наблюдает не впервые. Но желание выглядеть эффектнее все же победило, и артистка оказалась в кабинете косметолога, о чем вскоре пожалела.

Неприятность, как всегда, произошла в ответственный момент — накануне выступления. Певица показала поклонникам отекшее лицо в своем блоге Один глаз был полностью закрыт, так как на ресницы Семенович уже нанесла ремувер. Она решила как можно скорее снять синтетику самостоятельно, чтобы аллергия не разыгралась и не сорвала концерт. Успела. Уже через несколько часов свежая исполнительница без слез и заложенности носа пела на сцене.

«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть», — жаловалась фанатам звезда.

Перед выступлением Семенович пережила еще одну провокацию — девушку, которая надушилась парфюмом с ароматом ванили. На ваниль у артистки тоже аллергия. Во избежание проблем она не постеснялась отправить даму подальше от себя и держать на безопасном расстоянии. Похваставшись искусным макияжем, исполнительница вынесла вердикт дня: никаких больше наращенных ресниц, только природная красота и немного косметики.

Прежде Анна Семенович делилась неприятным открытием. Оказалось, ей противопоказаны блюда из яиц. Специалисты выявили у знаменитости аллергию и на белок, и на желток. Так из меню селебрити выпал ее любимый омлет с сыром. Медики также запретили певице есть опасные для нее злаки — овсянку и пшеницу.

Ранее, писал 5-tv.ru, пользователи жестко раскритиковали фото Анны Семенович без макияжа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.