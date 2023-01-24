«Починят»: Бледанс отказалась переживать за госпитализированного Садальского

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» попросил поклонников пожелать ему удачи. Даже врачи, говорит 71-летний актер, не смогли остановить у него кровотечение.

За здоровье попавшего в больницу 71-летнего актера Станислава Садальского можно не переживать. Человек с такой тягой жизни должен скоро поправиться, сообщила 5-tv.ru его коллега Эвелина Бледанс.

«Станиславу Юрьевичу желаю здоровья. Сейчас напишу ему обязательно. Когда человек с таким сильным духом, жаждой жизни и молодой душой — он всегда будет здоров. Поэтому сейчас быстренько его „починят“, и будет он в строю», — выразила уверенность артистка.

Эвелина Бледанс подчеркнула, что не переживает из-за состояния коллеги. Артистка не знает деталей о состоянии друга, поскольку сейчас отдыхает на Бали. Она собирается сейчас же связаться с ним, а еще помолиться Вселенной для выздоровления Станислава.

«Честно говоря, я даже не переживаю. Я шлю ему здоровья, обязательно сейчас попрошу Вселенную ему дать побольше сил сегодня, и он поправится очень быстро. Мы заряжены очень серьезной энергией, поэтому будем помогать поправляться нашим друзьям», — подытожила актриса.

Об экстренной госпитализации Станислава Садальского стало известно в ночь на 24 января. Он не уточнил свой диагноз, однако объяснил попадание в больницу сильными переживаниями и смертью друзей. Из поста актера в соцсетях также следует, что он принимал разжижающие кровь препараты, лимоны и имбирь. Это побуждает думать, что у него может быть коронавирус. Однако звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» добавил, что «кровотечение пока не остановили».

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором видно Станислава Садальского в больнице, и можно сделать предположение о его состоянии.