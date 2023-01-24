Этого никто не знал: настоящие причины развода Яны Поплавской и Сергея Гинзбурга

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Рита Миронова
Рита Миронова 108

Стали известны причины развода Сергея Гинзбурга и Яны Поплавской

Этого никто не знал: настоящие причины развода Яны Поплавской и Сергея Гинзбурга

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Звезды были вместе 25 лет, однако семейная лодка разбилась из-за неверности. Но кто кому на самом деле изменял?

Режиссер Сергей Гинзбург и актриса Яна Поплавская прожили вместе 25 лет, но их брак нельзя было назвать счастливым.

Как пишет StarHit.ru, первые десять лет отношений пара переживала финансовые трудности, затем они начались и в семейной жизни. Поплавская рассказывала о равнодушии и безразличии мужа, особенно во время ее замершей беременности. Актриса позже смогла снова забеременеть и выносить малыша, но сильно поправилась и стала подозревать Гинзбурга в изменах. Кто-то ей донес, что у мужа роман с коллегой по работе. И Поплавская решила отомстить, закрутив интрижку с парикмахером.

«Не хочу вдаваться в грязные подробности, скажу только, что муж, как всегда, узнал все последним — все вокруг были уже сильно в теме. Спросил Яну прямо, и она во всем призналась. С единственной оговоркой, что сей цирюльник появился в виде мести за мой роман с Крюковой. Замечательно. Око за око. Классика жанра, за исключением одной-единственной проблемы, — у меня романа с Женей не было!» — уверял Гинзбург.

Пара расходилась и сходилась вновь, но измены не прекращались, как и бытовые проблемы. Разойтись по-человечески не удалось — супруги не поделили деньги и не смогли простить друг друга даже через много лет. Оба сейчас состоят в браке с другими людьми, и Поплавская также воспитывает двоих сыновей от Гинзбурга.

Ранее 5-tv.ru писал, почему наследники Поплавской не могут покинуть Россию.

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