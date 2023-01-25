Байден готов выделить Киеву десять танков Abrams

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Sky News: президент США Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams

Байден готов выделить Киеву десять танков Abrams

Фото: Nicolas Armer / ТАСС

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Поставки оружия Украине впору официально переименовать в «подачки». И даже из-за этих «крох» западные «друзья» Украины торгуются до последнего.

Президент США Джо Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию с целью передачи Киеву немецких танков Leopard. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимного чиновника Пентагона.

Источник отметил, что статус решения Германии по отправке танков на Украину «пока не обнадеживает», так как «у канцлера Олафа Шольца есть и другие расчеты».

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что объявление Белого дома о поставках «значительного количества» Abrams на Украину может быть сделано уже на этой неделе.

Также сообщалось о том, что Германия под давлением союзников по НАТО, в первую очередь Польши, все же согласилась передать Киеву десять танков Leopard.

Не исключено, что на позицию правительства ФРГ повлияло и давление немецких оружейных концернов, преследующих собственные коммерческие интересы. Известно, что Rheinmetall готов перевести свое производство на военные рельсы, поставив на Украину 139 танков в течение года, и не менее двух десятков — прямо сейчас.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD пожаловался, что несколько десятков танков не изменят ситуацию на фронте.

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