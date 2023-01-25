Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Данные основаны на официальной карте воздушных тревог. По информации источника, все началось утром около 10:00. Одновременно с этим СМИ Херсонской области информируют о взрывах.

Накануне по всей территории Незалежной объявили тревогу в связи с полетом над Белоруссией истребителя МиГ — 31К, вооруженного гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Сообщения начали поступать днем.

Перед этим в нескольких регионах Самостийной, а именно, в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях также звучали сирены воздушной тревоги. Россия начала бить по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября.

Как пояснял президент России Владимир Путин, это был ответ на террористические действия киевской власти. В частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, начатая в феврале 2022 года, продолжается. Конечная цель российских военных — освобождение гражданских от геноцида и ликвидация радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как было сорвано наступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области.