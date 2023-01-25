Камень в огород Зеленского: зачем Залужный напоказ подарил ВСУ миллион долларов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 69

Политолог Светов: Залужный стал центральной фигурой на Украине после пожертвования ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC; © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Главком армии громогласно подтвердил претензии на пост главы государства.

Передача главкомом украинской армии Валерием Залужным миллиона долларов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это, несомненно, камень, брошенный в огород Зеленского. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Я бы сказал, что это не столько форма отмывания денег, сколько форма повышения авторитета Залужного среди украинского общества. Мол, посмотрите — он не только воюет, но еще и личные средства отдает на укрепление обороны Украины», — пояснил эксперт.

Светов не исключил, что этой явной пиар-акцией Залужный и стоящие за ним кураторы громко заявили претензии главкома ВСУ на кресло президента Украины, о которых давно пишут западные СМИ.

По мнению политолога, после столь патриотичного и великодушного жеста украинский генерал вполне может стать в глазах украинского общества достойной заменой Зеленскому.

«Американцы — люди предусмотрительные, они стратегически заглядывают вперед. И то, что готовится замена Зеленскому, — это очевидно. Вопрос только, кто будет этой заменой. Вот сейчас такой фигурой, которая находится в центре внимания, стал Залужный», — резюмировал Светов.

В этот же день New York Times сообщила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный унаследовал богатое имущество американского родственника и стал долларовым миллионером. При этом часть полученного состояния в размере одного миллиона долларов генерал пожертвовал на нужды ВСУ.

Ранее Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru заявил о высокой вероятности скорой ликвидации украинского президента Владимира Зеленского. Одним из самых вероятных претендентов на его кресло считается главком ВСУ Валерий Залужный.

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