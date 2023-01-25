Доверия нет: посол РФ отреагировал на согласие Германии передать танки Украине

Незалежная все-таки получит танки Lеopard 2. Этот факт совершенно противоречит прошлым заявлениям немецких политиков о нежелании втягиваться в конфликт.

Посол России в Германии Сергей Нечаев оценил действия европейской страны, согласившейся направить на Украину тяжелые боевые танки Leopard 2. По его мнению, решение свидетельствует о том, что ФРГ, как и другие европейские союзники, не намерена решать украинский конфликт путем дипломатии.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова», — отметил Нечаев в беседе с журналистами.

Кроме этого, российский посол подчеркнул, что поставки немецких танков спровоцируют только рост жертв среди мирного населения. Также действия немецких властей означают полный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, а также негативно отражается на отношениях с Россией.

«Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем», — указал Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предшествовало решению Германию направить на Украину тяжелые боевые машины.