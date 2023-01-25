Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом и автоцистерной под Тулой

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 19

По факту аварии, жертвами которой стали девять человек, возбудили уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места столкновения микроавтобуса и автоцистерны в Тульской области. В результате ДТП погибли девять человек.

На кадрах видно, что обе машины после столкновения съехали с трассы и сейчас лежат в кювете. При этом микроавтобус оказался под грузовиком. От машины марки Volkswagen почти ничего не осталось. Спасатели распилили металлические части, чтобы достать погибших. Тела сложили рядом с местом ДТП в ожидании медиков.

По уточненным данным, все девять погибших в результате ДТП находились в микроавтобусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По информации главка СК РФ по Тульской области, смертельная авария произошла на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань немногим позже пяти вечера. По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд микроавтобуса на встречку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель автоцистерны незадолго до ДТП под Тулой был трезв.

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