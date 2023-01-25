Крымский астроном-любитель открыл астероид: подойдет к Земле ближе, чем Луна

Все это произошло благодаря его самодельному телескопу.

Жил да был никому не известный астроном-любитель Геннадий Борисов, которому однажды удалось открыть маленький астероид, да еще и за пять дней до максимального сближения с Землей. За последние несколько дней его имя, естественно, прогремело на весь мир.

Как пишет MK.RU, найденный им астероид 2023 BU отмечен на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA как самое интересное ближайшее астрономическое событие.

По словам астронома, он работал по совершенно новой методике и только благодаря этому он сумел отыскать новый астероид. Его самодельный, полуметровый телескоп выглядит внушающим. Оказалось, что практически все детали — свои.

«Линзы изготавливаются по моим чертежам, потом шлифуем их и отправляем для нанесения просветляющих и отражающих покрытий на подмосковный завод в Лыткарино», — говорит Борисов.

Более того, у разработанных им телескопов аналогов в мире нет. Их отличают высокая светосила, высокое качество изображения.

По словам астронавта, в мире часто открывают астероиды, которые летят, например, на расстоянии в половину расстояния до Луны. Но в его случае, астероид пролетит от Земли почти в 100 раз ближе, чем Луна. И именное такие открытия происходят по одному раз в несколько лет.

До этого Геннадий Борисов открыл межзвездную комету 2I/Borisov. Также среди его достижений — два самодельных телескопа. Он выпускник физфака МГУ, работает в Крымском отделении Астрономического научного центра и по совместительству — инженером ГАИШ МГУ (Государственного астрономического института им. Штернберга Московского государственного университета им. Ломоносова). В 2014 году Борисов был дважды удостоен Премии Эдгара Уилсона — международной премии по астрономии, которая присуждается ежегодно открывателям комет.

Кстати, этот астероид пройдет в ночь с 26 на 27 января на расстоянии трех тысяч километров от Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждать от «встречи» с надвигающейся на Землю зеленой кометой.