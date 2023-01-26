Прильнул к плечу: Пике впервые показал женщину, с которой изменял Шакире

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Футболист Пике показал совместное фото с моделью Чиа Марти, с которой изменял Шакире

Прильнул к плечу: Пике впервые показал женщину, с которой изменял Шакире

Фото: www.globallookpress.com

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Футболист вовсе не чувствует себя виноватым в разрыве и не переживает. Наоборот, он полностью переключился и закрутил роман с одной красоткой. Кто она?

Экс-бойфренд Шакиры Жерар Пике после расставания с певицей впервые опубликовал в социальной сети совместное фото с новой возлюбленной. Ей оказалась модель Клара Чиа Марти. На снимке пара выглядит счастливой и довольной.

Пике на фото прильнул к плечу модели. Будто и не было тяжелого разрыва с Шакирой. Теперь он, кажется, счастлив в новых отношениях. При этом комментировать снимок не стал. Публика и так все поняла. Ведь спортсмену роман с моделью приписывались уже давно. Девушка даже жила в особняке пары, пока Шакира путешествовала с детьми.

Футболист с новой возлюбленной Кларой Чиа МартиФутболист с новой возлюбленной Кларой Чиа Марти. Фото: Instagram* / 3gerardpique

Именно то, что молодая модель фактически спала в ее кровати, и помогло знаменитости вывести на чистую воду возлюбленного. Однажды после возвращения с гастролей Шакира увидела в холодильнике пустую банку клубничного варенья. Сразу заподозрила неладное, ведь знала — Пике варенье ненавидит. А чуть погодя поняла: была гостья, которая после ночи с женихом певицы оказалась очень голодной.

После расставания Шакира выиграла суд по опеке над сыновьями и буквально лишила бывшего возможности видеться с детьми без ее согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пике после расставания с Шакирой веселится в компании моделей.

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