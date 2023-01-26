На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины из Луганска

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Столичные нейрохирурги готовятся прооперировать девятилетнюю девочку из Луганска. Родители оставили Полину сразу после рождения: у нее ДЦП, руки и ноги слушаются с трудом. Все должно измениться после ризотомии — операции на спинном мозге. Прогнозы оптимистичные.

Но требуется больше миллиона рублей, в том числе на уход за маленькой пациенткой. Сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы можем помочь Полине. Достаточно отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 7101. Или отсканировать QR-код на экране.

Полина, как и все девочки, любит играть в дочки-матери с куклами. Правда, сама она так и не ощутила маминой любви и заботы. Та отказалась от дочери сразу после ее рождения. Даже на руки ни разу не взяла. Полину забрала бабушка. Но вскоре поняла, что не справляется, отдала в девочку детский дом и пропала.

Так в два года Полина оказалась в детском интернате в Луганске. К тому времени ей уже поставили диагноз ДЦП. Болезнь проявилась после перенесенного менингоэнцефалита. Мышцы ног постоянно сковывают спазмы. Сейчас ей девять, и передвигается девочка на инвалидной коляске, либо с помощью няни. Даже маленькие шажки для нее — большая победа. За каждым стоит невыносимая боль.

Несмотря на задержку развития, Полина делает определенные успехи — например, в рисовании и математике. Руки не слушаются, но она старается изо всех сил. И радуется, когда хвалят.

«Она умывается сама, она зубки чистить старается сама, она подымается на носочках сама. Она хочет этой цели — самостоятельно все делать. Старается ребенок все самостоятельно», — рассказывает о подопечной няня Татьяна Андреева.

Самостоятельной Полина стать сможет после операции на спинном мозге. Для этого девочку привезли в Москву. Столичные медики знают, что нужно делать.

«Этим детям, в основном, может помочь только операция. Потому что ни реабилитация, ни массаж, ни ЛФК не дают избавления от того потока импульсов, которые держат мышцы в напряжении», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Лечь в больницу одна Полина не может. Нужна помощь няни. После подсчетов стало ясно, что на оплату ее труда, проезд и другие сопутствующие расходы нужен 1 100 000 рублей. Без нашей помощи не обойтись.

«После его операции очень хороший катамнез. И я с уверенностью могу сказать, что у Полины очень высокий шанс улучшить качество жизни. И, вероятнее всего, улучшив его, у нее появится шанс на семейное устройство», — говорит руководитель программ фонда «Дорога Жизни» Екатерина Панькова.

Этого же для своей подопечной очень хотят и няни — чтобы девочка, которой так не хватает любви и общения, встала на ноги и наконец-то обрела любящих и заботливых родителей.